Città

SARONNO – Tre personaggi che hanno lasciato un segno nella storia cittadina, due luoghi simbolo della cultura e della memoria e un prodotto conosciuto in tutto il mondo. È questa la proposta di Chiara Angaroni, consigliera comunale e presidente della commissione Cultura, che ha aderito al gioco estivo “Banconote Saronno” scegliendo sei simboli che, a suo giudizio, raccontano l’identità della città.

“Ho voluto scegliere tre personaggi, due posti rappresentativi e un simbolo nella mia sestina”, spiega Angaroni, che intreccia storia, arte, ricordi personali e tradizioni saronnesi.

La prima scelta è dedicata a Cecilia Gallerani. Per la presidente della commissione Cultura non è soltanto la celebre “Dama con l’ermellino” ritratta da Leonardo da Vinci, ma soprattutto “una poetessa e intellettuale dalla spiccata vivacità culturale”. “Mi piace pensare a una donna così aperta culturalmente in quell’epoca”, sottolinea.

Accanto a lei non poteva mancare Giuditta Pasta, tra le più grandi interpreti della lirica dell’Ottocento. Angaroni ne ricorda “la passione e la tenacia” che le permisero di raggiungere in breve tempo i massimi livelli della carriera artistica, facendone uno dei nomi più illustri legati a Saronno.

La terza figura scelta è quella di Giuseppe Radice. “Da amante della poesia non posso non citarlo”, afferma la consigliera, ricordando il poeta dialettale per “la rara sensibilità e la finezza stilistica” con cui ha raccontato, attraverso il dialetto saronnese, la vita quotidiana, gli affetti familiari e il profondo legame con il territorio.

La sestina prosegue con un luogo del cuore: la chiesetta di Sant’Antonio. Più che il suo valore storico e artistico, Angaroni sceglie di raccontarne il significato personale, legandolo alla tradizionale sagra, alla sfilata storica e al ricordo del padre, che per anni mise a disposizione i costumi utilizzati nella rievocazione. “Per questo motivo rappresenta per me un luogo del cuore”, spiega.

Il secondo luogo è il Teatro Giuditta Pasta. Appassionata di teatro fin dall’adolescenza, Angaroni lo considera uno dei principali centri culturali cittadini. “Fin dall’antichità il teatro rappresenta la forma più nobile per intrattenere ed educare. A fine spettacolo lo spettatore deve uscire diverso, scosso”. Tra i ricordi più vivi conserva la prima volta sul palco del teatro saronnese con i compagni del liceo per mettere in scena l'”Edipo Re”.

A chiudere la sestina è l’Amaretto di Saronno, scelto come simbolo della città. “Non può mancare”, afferma la consigliera, ricordando come sia presente “in qualunque parte del mondo ci si trovi”. Con una citazione ironica della celebre pubblicità conclude: lo si ritrova perfino “nei peggiori bar di Caracas”, capace di far sentire sempre un po’ a casa chi arriva da Saronno.

Anche la proposta di Chiara Angaroni entra così nella raccolta delle “Banconote Saronno”, il gioco dell’estate che invita cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni a scegliere le sei figure, i luoghi o i simboli che meglio raccontano la storia e l’identità della città. Le sestine possono essere inviate alla redazione tramite WhatsApp oppure pubblicate nei commenti agli articoli dedicati all’iniziativa.

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“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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