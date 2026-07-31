Città

SARONNO – L’ondata di calore che sta interessando la Lombardia si intensifica anche nel Saronnese. Le previsioni di Arpa Lombardia indicano per oggi, 31 luglio, temperature molto elevate, con valori che in pianura potranno raggiungere i 35-40 gradi, accompagnati da un forte disagio dovuto all’afa.

Per questo la Protezione civile invita tutti i cittadini del territorio a prestare particolare attenzione, soprattutto alle persone più vulnerabili: anziani, bambini, persone con patologie croniche e cittadini non autosufficienti. L’invito è quello di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, preferire pasti leggeri e indossare abiti freschi e traspiranti.

La raccomandazione riguarda tutti i Comuni del comprensorio saronnese, chiamati ad affrontare una giornata caratterizzata da temperature elevate e condizioni di forte disagio bioclimatico. Sui portali di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e di Arpa Lombardia sono disponibili consigli pratici per affrontare il caldo e il bollettino Humidex, aggiornato quotidianamente con il livello di rischio previsto per le diverse province lombarde.

Viene inoltre ricordata l’ordinanza di Regione Lombardia a tutela dei lavoratori impegnati all’aperto. Nei giorni in cui il sistema Worklimate di Inail-Cnr segnala un livello di rischio “alto”, è vietato lavorare tra le 12.30 e le 16 nei cantieri edili, nelle cave e nelle aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente alle attività svolte sotto il sole con intenso sforzo fisico.

In caso di emergenza è necessario contattare il Numero unico di emergenza 112 oppure utilizzare l’app “112 Where ARE U”, che trasmette automaticamente la posizione del chiamante alla centrale operativa. È inoltre attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, che offre informazioni e assistenza sulle misure di prevenzione durante le ondate di calore.

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