SARONNO – Forse non sarà la rilevazione più precisa della città ma certo il dato fa impresione. Sono 42 i gradi visualizzati dal display informativo del palazzo comunale di piazza Repubblica nello scatto inviato alla redazione da un lettore di ilSaronno. La fotografia, scattata alle 19.09 di venerdì 31 luglio, mostra sul maxischermo del Comune l’orario, la data e una temperatura che rende bene l’idea della giornata eccezionalmente calda vissuta in città.

L’immagine, con il nostro lettore Gianni, è una testimonianza dell’ondata di calore che da giorni sta interessando il Saronnese e tutta la Lombardia. Le previsioni di Arpa Lombardia indicano infatti temperature massime comprese tra 35 e 40 gradi in pianura, con condizioni di forte disagio bioclimatico e notti tropicali caratterizzate da valori che faticano a scendere anche dopo il tramonto.

Il valore di 42 gradi mostrato dal display va interpretato come la temperatura rilevata dal sistema installato sullo schermo e può risentire dell’esposizione diretta al sole e del calore accumulato dalla struttura. Resta però un’immagine significativa della sensazione di calore percepita in città in queste ore.

La redazione ringrazia il lettore che ha condiviso la fotografia, contribuendo a documentare una giornata che molti saronnesi ricorderanno per il caldo intenso.

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