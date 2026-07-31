Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Si sono conclusi gli interventi di consolidamento della briglia di contenimento del terrapieno nell’area sportiva del Vallone di Ceriano Laghetto, dove si trova lo storico crossodromo “Il Vallone”, gestito dal New Mac.

I lavori sono stati coordinati dall’Area tecnica del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, diretta dall’architetto Mauro Botta, e hanno interessato il versante con opere di ingegneria naturalistica finalizzate a migliorarne la stabilità e l’inserimento nel contesto ambientale.

L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza una zona molto frequentata dagli appassionati delle attività sportive, contribuendo al tempo stesso alla tutela del territorio e alla prevenzione di possibili criticità legate alla stabilità del pendio. Dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea sottolineano come l’opera rappresenti un investimento importante per garantire la sicurezza dell’area e preservare uno degli impianti sportivi storici presenti all’interno del parco.

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