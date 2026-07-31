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CASTIGLIONE OLONA – Mattinata impegnativa ieri per i soccorritori a Castiglione Olona, dove nell’arco di poco più di mezz’ora si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di emergenza. Il primo episodio è avvenuto alle 7.35 in via Giuseppe Verdi, dove un uomo di 82 anni è stato investito. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce rossa, i carabinieri della Compagnia di Saronno, i vigili del fuoco e la polizia locale di Castiglione Olona. Dopo le prime cure, l’anziano è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

Poco dopo, alle 8.10, un secondo intervento ha interessato via Cesare Battisti, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto cinque persone: una bambina di 10 anni, un bambino di 7 anni e tre adulti di 40, 42 e 44 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa e i carabinieri della Compagnia di Saronno. Una delle persone coinvolte è stata trasportata all’ospedale di Tradate in codice verde.

Sulla dinamica dei due episodi sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

(foto archivio)

31072026