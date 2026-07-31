Calcio

SARONNO – Un nome che ha scritto pagine importanti del calcio italiano entra a far parte del settore giovanile del Fbc Saronno 1910. La società biancoceleste ha annunciato che Moreno Ferrario sarà il nuovo allenatore degli Esordienti 2014 nella stagione sportiva 2026/2027.

Difensore protagonista del Napoli degli anni Ottanta, Ferrario ha indossato la maglia azzurra per undici stagioni, collezionando 396 presenze e conquistando il primo storico scudetto del club al fianco di Diego Armando Maradona.

Con il suo arrivo, il Fbc Saronno rafforza ulteriormente il progetto dedicato al vivaio, affidando la crescita dei giovani calciatori a una figura di grande esperienza, maturata ai massimi livelli del calcio italiano.

“La scelta di Moreno Ferrario – sottolineano dalla società – conferma la volontà di offrire ai nostri ragazzi una guida tecnica e umana di altissimo profilo, capace di trasmettere non solo competenze calcistiche, ma anche i valori, la mentalità e l’esperienza di chi ha vissuto da protagonista il grande calcio”. Per il tecnico si apre così una nuova sfida, questa volta lontano dagli stadi di Serie A ma a stretto contatto con i giovani talenti del settore giovanile biancoceleste, chiamati a crescere seguendo gli insegnamenti di uno dei protagonisti dell’epopea del Napoli di Maradona.

31072026