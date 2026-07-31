SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 29 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla grande partecipazione alla raccolta fondi per il bar inclusivo, sulle novità in casa Fbc Saronno e sulla protesta contro il progetto agrivoltaico. Spazio anche alla politica locale, tra la rottamazione delle cartelle e le critiche dell’opposizione a Saronno Sette.

Prosegue con successo la raccolta fondi per il bar inclusivo, che ha già coinvolto quasi novanta donatori. L’iniziativa continua a raccogliere consenso, confermando il sostegno del quartiere e dell’intera città al progetto.

Il consiglio comunale di Uboldo ha approvato la rottamazione delle cartelle. Il consigliere Nesci ha difeso il provvedimento, definendolo uno strumento concreto per aiutare chi si trova in difficoltà economica e non un condono.

L’Fbc Saronno riparte con un nuovo presidente: il giovane imprenditore Giorgio Losa è stato scelto per guidare la società, aprendo una nuova fase per il club in vista della prossima stagione.

Continua il dibattito su Saronno Sette. Gianpietro Guaglianone critica la gestione dell’amministrazione, parlando di scarsa informazione ai cittadini, poca partecipazione e chiedendo maggiore trasparenza sui costi.

Le telecamere della Tgr Lombardia sono arrivate a Solaro per raccontare la protesta dei cittadini contro il progetto agrivoltaico. Un servizio che porta all’attenzione regionale una vicenda che continua a far discutere il territorio.