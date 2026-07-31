Politica

SARONNO / NAPOLI – C’era anche l’ex parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, oggi tra i responsabili regionali di Forza Italia in Campania, alla convention “La Forza delle Donne per far crescere la Campania”, svoltasi nei giorni scorsi a Napoli.

L’iniziativa, promossa dal partito, ha acceso i riflettori sul contributo delle donne campane nel mondo del lavoro, dell’impresa e della società, mettendo in evidenza esperienze imprenditoriali e professionali considerate esempi di innovazione, determinazione e valorizzazione del territorio.

A condurre l’incontro è stato il giornalista e conduttore televisivo Paolo Del Debbio, che ha dialogato con le protagoniste della convention raccontandone il percorso personale e professionale.

Al termine dell’evento Librandi ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa. “È stata una convention significativa – ha scritto sui social – per mettere in luce la bravura, l’inventiva e la caparbietà di alcune donne campane, che credono nel lavoro, nel territorio e nel futuro”.

L’ex deputato ha quindi ribadito la posizione del partito sul tema: “Noi di Forza Italia crediamo fortemente nelle donne e nel loro lavoro”, accompagnando il messaggio con un ringraziamento a Paolo Del Debbio per la conduzione dell’incontro.

31072026