Comasco

LOMAZZO – La parrocchia di San Siro a Lomazzo si prepara a vivere la solennità del Perdono di Assisi con un programma di appuntamenti che prenderà il via venerdì 31 luglio e proseguirà fino al 3 agosto.

Il primo evento sarà l’incontro “Illumina le tenebre de lo core mio”, dedicato a San Francesco e all’immagine del Crocifisso. L’iniziativa sarà guidata da don Andrea Straffi, responsabile dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici, e inizierà alle 21.

Sabato 1 agosto sarà possibile accostarsi al sacramento della confessione in parrocchia dalle 15.30 alle 16.30. Alle 17 sarà quindi celebrata la Messa.

Domenica 2 agosto le celebrazioni entreranno nel vivo con una prima funzione in programma durante la mattinata, seguita dalla Messa solenne delle 10, presieduta da monsignor Flavio Feroldi, arciprete del Duomo. Alle 20.45 si svolgeranno i vespri e la liturgia per il Perdono di Assisi.

Il programma si concluderà lunedì 3 agosto con la Messa delle 20.45 dedicata ai defunti.

La parrocchia invita i fedeli a partecipare alle celebrazioni, attraverso le quali sarà possibile ottenere il Perdono di Assisi, l’indulgenza plenaria concessa dalla Chiesa cattolica. Il periodo utile per riceverla si estende, per disposizione della Chiesa, dalle 12 del 1° agosto fino alle 24 del 2 agosto.

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