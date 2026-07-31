Groane

SOLARO – Due milioni di euro per riqualificare le case comunali di via Padri Cavanis e via Giotto. Il Comune di Solaro ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e Coesione”, che consentirà di recuperare alloggi oggi inutilizzabili, migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e riqualificare gli spazi comuni e le aree esterne.

L’intervento rientra tra le misure dedicate al potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e al recupero di edifici e spazi degradati. Il contributo coprirà integralmente il progetto e, come previsto dal bando, potrà essere utilizzato esclusivamente per interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Il percorso che ha portato all’assegnazione del finanziamento è iniziato con la partecipazione del Comune alla manifestazione d’interesse promossa da Città Metropolitana di Milano. L’obiettivo era ottenere le risorse necessarie per restituire piena funzionalità all’edificio.

Tra gli interventi previsti c’è il recupero di sette appartamenti che oggi non possono essere assegnati a causa delle loro condizioni. Una volta riqualificati, gli alloggi torneranno disponibili, aumentando l’offerta di case popolari sul territorio.

Il progetto comprende anche la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti delle parti comuni, il recupero dei balconi, la realizzazione di una sala destinata ad attività ricreative e hobbistiche per favorire la socializzazione tra i residenti e la sistemazione degli spazi aperti pertinenziali, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e la qualità complessiva.

L’Amministrazione comunale e gli uffici stanno ora lavorando alle successive fasi amministrative e tecniche necessarie per avviare l’opera.

“L’intervento rappresenta un investimento significativo per il patrimonio pubblico comunale e costituisce un’importante occasione per migliorare la qualità dell’edilizia residenziale pubblica, incrementare la disponibilità di alloggi e valorizzare gli spazi comuni, contribuendo al rafforzamento della coesione sociale e della qualità della vita nel quartiere”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Christian Caronno.

L’assessore ricorda anche il percorso che ha portato al risultato: “Abbiamo iniziato ad interessarcene nello scorso mandato, puntando a un finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, nonostante l’ottimo piazzamento del progetto nelle graduatorie, non siamo riusciti a ottenere perché, paradossalmente, il Comune di Solaro è considerato un paese con un indice di vulnerabilità sociale troppo basso per accedere ai fondi. Non una questione di premialità, ma di criteri di assegnazione”.

“Grazie al lavoro degli uffici, che ringrazio, abbiamo insistito su questa strada nonostante lo scetticismo generale e infine siamo riusciti a ottenere un importante riconoscimento economico che ci permetterà di intervenire senza intaccare le risorse di bilancio”, conclude Caronno.

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