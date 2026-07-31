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SARONNO – Venerdì 31 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel corso della serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, ma senza rischio di precipitazioni. Resta invece confermata l’allerta per afa, favorita dalle temperature elevate: la massima raggiungerà i 35°C, mentre la minima sarà di 24°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest al mattino, per poi disporsi da Sudovest con intensità moderata durante il pomeriggio.

Il caldo continuerà a essere il principale elemento della giornata, con valori ben superiori ai 30 gradi e una sensazione di disagio accentuata nelle ore centrali. Nonostante l’arrivo di qualche nube in serata, il tempo rimarrà asciutto per tutta la giornata e il sole sarà protagonista per molte ore. Si consiglia di evitare l’esposizione prolungata nelle ore più calde, di mantenere una buona idratazione e di prestare attenzione soprattutto alle persone più sensibili agli effetti delle alte temperature.

In Lombardia la situazione resterà stabile grazie alla presenza dell’alta pressione, che garantirà tempo soleggiato su gran parte della regione. Solo tra la sera e la notte è previsto un aumento della nuvolosità sui rilievi, in particolare tra Orobie e Alpi Retiche, dove non si escludono deboli piogge. Sulle pianure e nell’area occidentale, compresa Saronno, prevarranno invece condizioni asciutte con cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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