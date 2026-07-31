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SARONNO – Un appuntamento imperdibile all’insegna del divertimento, della buona cucina e della musica dal vivo. Sabato 1° agosto, il piazzale del parcheggio del Centro Sociale di Cassina Ferrara si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate locale per ospitare la tradizionale “Festa d’Estate”.

L’evento promette una serata ricca di attrazioni per grandi e piccini. Ad animare l’atmosfera ci saranno la musica dal vivo e l’intrattenimento con Dj set, pensati per far ballare e divertire i partecipanti fino a tarda notte.

Ricco e accessibile anche il menù proposto per la serata, che soddisferà ogni palato grazie a un’ampia scelta tra panini, piatti completi e opzioni vegetariane. Dal panino con la salamella e hot dog, passando per il piatto di hamburger e verdure, fino al piatto di sole verdure grigliate. A rendere ancora più speciale l’evento sarà un’iniziativa promossa dagli organizzatori: per l’occasione, il direttivo offrirà pizza e bibite a tutti i partecipanti, un gesto di accoglienza per festeggiare insieme la stagione estiva.

(foto archivio)

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