Comasco

ROVELLO PORRO – È stato identificato e sanzionato il responsabile dell’abbandono di rifiuti avvenuto nei giorni scorsi nel parcheggio adiacente al Municipio di Rovello Porro, proprio accanto allo stallo riservato ai veicoli della Polizia locale.

L’episodio aveva suscitato particolare indignazione perché, tra i rifiuti scaricati abusivamente, figurava anche un water, lasciato davanti alla sede comunale in un’area particolarmente visibile.

Determinante si è rivelato il sistema di videosorveglianza comunale. Gli agenti della Polizia locale hanno analizzato le immagini delle telecamere e svolto gli accertamenti necessari, riuscendo in breve tempo a risalire all’autore del gesto. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure previste dalla normativa, compresa una pesante sanzione amministrativa.

“L’inciviltà non resta impunita”, sottolinea l’Amministrazione comunale, che evidenzia come l’abbandono dei rifiuti rappresenti un comportamento inaccettabile in qualsiasi luogo, a maggior ragione davanti al Municipio e nelle immediate vicinanze dei mezzi della Polizia locale.

Il Comune ha infine rivolto un ringraziamento agli agenti per la rapidità dell’intervento e ha invitato i cittadini a utilizzare correttamente i servizi di raccolta dei rifiuti e l’isola ecologica, evitando comportamenti che danneggiano il decoro urbano e comportano pesanti sanzioni.

31072026