SARONNO – Restano gravissime le condizioni del ragazzo di 19 anni residente a Saronno rimasto coinvolto nel pomeriggio di lunedì 27 luglio in un incidente con il suo ciclomotore sulla strada provinciale 233 a Origgio. Il giovane è tuttora ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

L’incidente si era verificato intorno alle 15.45 all’altezza del distributore Eni, mentre il giovane percorreva la provinciale in direzione Caronno Pertusella. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Origgio, il 19enne aveva perso il controllo del ciclomotore, invadendo la corsia opposta e cadendo sull’asfalto. Non risultano coinvolti altri veicoli: un furgone sopraggiunto era riuscito a evitare l’impatto frenando in tempo.

I soccorsi erano stati immediati. Sul posto erano intervenuti l’elisoccorso decollato da Como, l’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. I sanitari avevano trovato il ragazzo privo di conoscenza e avevano eseguito a lungo le manovre di rianimazione prima di intubarlo e trasferirlo in codice rosso al San Gerardo di Monza.

Il giovane aveva riportato un grave trauma cranico e lesioni al torace. A quattro giorni dall’incidente, il quadro clinico resta molto delicato e i medici mantengono la prognosi riservata. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della polizia locale di Origgio.

(foto archivio)

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