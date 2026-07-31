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SARONNO – “Attenzione, notizia sconvolgente” e poi un breve comunicato con un’immagine realizzata con Ai decisamente ironica. Il Pd Saronno ha condiviso stamattina su Facebook una nota sulla diminuizione della Tari a Saronno.

La nota è preceduta dalla scritta tutta in maiuscolo “Attenzione, notizia sconvolgente” con tanto di emoji d’allarme. E nel testo l’ironia mista ad orgoglio continua: “A Saronno la Tari… scende. Sì, avete letto bene. Non è un refuso, non è uno scherzo, non hanno sbagliato foglio in Comune. È scesa. Davvero. E la cosa più incredibile? È successo nonostante i costi complessivi del servizio rifiuti siano aumentati di 82mila euro. Come è possibile? Semplice: quando si fa il proprio lavoro sul serio, senza bisogno di urlarlo sui social”.

Arriva poi la stoccata politica: “Ieri in consiglio comunale qualcuno ha provato a liquidare tutto dicendo “è solo merito dell’aumento delle utenze”. Comodo, no? Peccato dimenticare (o far finta di dimenticare) che dietro a quell’aumento c’è il lavoro concreto di Saronno Servizi, che ha stanato centinaia di utenze che fino a ieri sfuggivano alla Tari (+609 posizioni!). E soprattutto peccato ignorare la scelta politica di questa Amministrazione: per la prima volta il coefficiente sugli ipermercati è stato spostato dal minimo al medio, alleggerendo il peso su negozi, artigiani e famiglie. Due leve, non una. E la seconda l’abbiamo scelta noi, non è piovuta dal cielo.

Risultato: famiglie -1%, imprese fino a -2,5% (oltre il 4% reale con l’inflazione). La sintesi? Se paghiamo tutti, paghiamo meno tutti. Chi urla sui social non ha ancora fatto scendere una bolletta a nessuno. Noi sì”.

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