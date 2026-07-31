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SARONNO – La Tari 2026 diminuisce per famiglie e gran parte delle attività economiche nonostante il costo complessivo del servizio rifiuti sia aumentato. È questo il dato principale emerso durante l’ultimo consiglio comunale, nel quale l’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo ha illustrato le nuove tariffe spiegando che il risultato è stato possibile grazie a due fattori: il forte recupero delle utenze non dichiarate portato avanti da Saronno Servizi e una diversa ripartizione del peso tariffario tra le categorie economiche, con un aumento del coefficiente applicato agli ipermercati.

Il Piano economico finanziario 2026 registra infatti un incremento dei costi di circa 82 mila euro rispetto all’anno precedente, pari a circa l’1,5%. In condizioni normali questo avrebbe comportato un aumento della Tari. Invece il Comune è riuscito ad approvare tariffe mediamente più basse.

Più contribuenti, bollette più leggere

Il motivo principale è rappresentato dall’attività di accertamento svolta da Saronno Servizi, che ha fatto emergere centinaia di utenze che fino a oggi non risultavano iscritte correttamente alla banca dati Tari. Le utenze domestiche passano da 18.139 a 18.598, con 459 posizioni in più. Le utenze non domestiche aumentano invece da 2.782 a 2.932, cioè 150 attività in più. Complessivamente le utenze diventano 21.530 contro le 20.921 del 2025, con un incremento di 609 posizioni. È proprio questo aumento della platea dei contribuenti ad aver consentito di distribuire il costo del servizio su un numero maggiore di utenti, compensando l’aumento dei costi.

Lo spiegone: perché gli accertamenti fanno diminuire la Tari

Il meccanismo è relativamente semplice. La Tari non è un’imposta che produce utili per il Comune, ma serve esclusivamente a coprire il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La legge impone infatti che il totale delle bollette incassate corrisponda ai costi previsti dal Piano economico finanziario. Se alcune utenze non pagano perché non sono censite o non dichiarano correttamente superfici e locali, il costo complessivo viene comunque sostenuto da chi è già iscritto. Quando invece emergono nuove utenze attraverso gli accertamenti, lo stesso costo viene ripartito tra più contribuenti. Di conseguenza la quota richiesta a ciascuno può diminuire.

In altre parole, far pagare chi finora sfuggiva alla Tari significa alleggerire il peso per chi ha sempre pagato regolarmente. È il principio sintetizzato dall’assessore Cattaneo con una frase destinata a diventare il messaggio politico della manovra: “Se paghiamo tutti, paghiamo meno tutti.”

Le tariffe 2026 per le famiglie

L’assessore ha spiegato che la riduzione interessa tutte le tipologie di nuclei familiari. “Come sapete la definizione delle tariffe per le utenze domestiche è legata anche al numero di componenti del nucleo familiare. Tutte le tipologie di nucleo familiare dell’ordine di circa l’1%. Quindi direi il punto importante, che non era affatto scontato a inizio anno, è il fatto che si arrivi a una riduzione delle tariffe Tari. Non scontato nel senso che tutti pensavamo che ci sarebbe stato un incremento del costo complessivo determinato dal Pef, come in effetti poi c’è stato, e quindi è grazie all’emersione delle utenze che l’anno scorso non c’erano che questa cosa consente di pagare meno. La sintesi potrebbe essere espressa in questi termini: se paghiamo tutti paghiamo meno tutti.”

Attività produttive: riduzioni fino al 2,5%

Per le imprese la diminuzione è ancora più marcata. Le categorie industriali, artigianali e commerciali registrano infatti una riduzione media delle tariffe di circa il 2,5% rispetto al 2025. Secondo l’assessore, considerando anche l’inflazione maturata nell’ultimo anno, il beneficio reale supera il 4%. L’esponente della Giunta risultato deriva da due elementi. Il primo è ancora una volta l’aumento delle utenze censite. Il secondo è una scelta politica dell’amministrazione: modificare uno dei coefficienti previsti dalla normativa nazionale, il cosiddetto Kd, applicato alle utenze non domestiche. Per quasi tutte le categorie il Comune ha mantenuto il coefficiente minimo, mentre per la categoria 28, quella degli ipermercati, il coefficiente è stato portato dal valore minimo a quello medio. In questo modo una quota maggiore del costo del servizio viene sostenuta dalla grande distribuzione, consentendo una riduzione per artigiani, negozi, imprese e attività produttive.

La scelta politica sugli ipermercati

Durante il dibattito Cattaneo ha chiarito che la normativa nazionale stabilisce i limiti minimi e massimi dei coefficienti, mentre spetta ai Comuni decidere dove collocarsi all’interno di quel margine. “La scelta politica che è stata fatta da questa amministrazione quest’anno, per la prima volta, è stata quella di portare il coefficiente Kd della categoria 28, gli ipermercati, a livello medio. Questo ha consentito di garantire alle utenze non domestiche di tutte le altre categorie un risparmio importante, nell’ordine del 2,5% nominale.La scelta che abbiamo fatto è stata proprio questa, per favorire le attività industriali, artigianali e commerciali che operano a Saronno.”

“Un segnale concreto per chi lavora a Saronno”

Illustrando le nuove tariffe, l’assessore ha sottolineato il significato economico dell’intervento. “Con questa determinazione tariffaria riteniamo di aver dato un segnale concreto di vicinanza alle attività industriali, artigianali e al commercio di vicinato, perché il pagamento di una Tari inferiore rispetto all’anno scorso credo sia sicuramente una boccata di ossigeno importante per chi a Saronno opera nel settore industriale, artigianale e commerciale. Questo risultato è stato ottenuto sia in relazione all’incremento del numero di utenze sulle quali viene spalmato il costo del Pef, sia in relazione al fatto che abbiamo modificato uno dei coefficienti che determinano il calcolo della tariffa, lasciando per tutte le categorie delle utenze non domestiche il coefficiente minimo e spostando il coefficiente della categoria 28, gli ipermercati, dal minimo al medio.”

Gli accertamenti continueranno

Nel corso della discussione l’assessore ha ribadito che il recupero delle utenze non dichiarate rappresenta una linea strategica condivisa con Saronno Servizi. “È un input chiaro che l’amministrazione e il consiglio di amministrazione hanno condiviso: spingere sull’attività accertativa, perché il concetto è molto semplice e chiaro anche a chi ci ascolta: se paghiamo tutti, paghiamo meno tutti.”

Nella replica conclusiva Cattaneo ha quindi rivendicato le due leve che hanno consentito la riduzione delle tariffe. “Le componenti che portano a una riduzione delle tariffe sono due: l’emersione della base imponibile e il secondo elemento, che è una scelta dell’amministrazione e non era mai stata fatta in precedenza, è quello di aumentare lievemente il coefficiente della categoria 28, gli ipermercati, dal minimo al medio. Questo aumento consente a tutte le altre categorie produttive di avere un risparmio. Questa è una scelta politica che rivendichiamo e di questa sì ci prendiamo il merito, perché non era mai stata fatta prima.”

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