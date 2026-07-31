Città

SARONNO – Il “grido di dolore” di Gorla Maggiore per i conti messi sotto pressione dalla spesa sociale arriva anche a Saronno. L’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo ha citato il caso del Comune vicino prima della variazione di bilancio, invitando tutte le amministrazioni locali a fare fronte comune per chiedere maggiori risorse agli enti sovracomunali.

L’intervento ha preceduto l’illustrazione della variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale ed è stato dedicato a una riflessione sulle difficoltà che molti enti locali stanno affrontando a causa della crescita dei costi dei servizi sociali.

Cattaneo ha richiamato quanto accaduto nei giorni scorsi a Gorla Maggiore, dove il Comune ha dovuto ricorrere in via straordinaria all’avanzo di amministrazione per coprire un disequilibrio di bilancio di 190 mila euro. Secondo quanto ricordato dall’assessore, il sindaco Pietro Zappamiglio ha spiegato che una delle principali cause è il forte incremento della spesa sociale, in particolare quella destinata ai minori inseriti in comunità educative.

“Il sindaco Zappamiglio ha rappresentato con toni piuttosto forti la problematica che il suo ente si trova a dover affrontare – ha spiegato Cattaneo – con una componente specifica legata al costo per la gestione dei minori in comunità che si aggira intorno ai 500 mila euro, a fronte di una parte corrente del bilancio di circa 4 milioni di euro”.

L’assessore ha sottolineato che il ricorso all’avanzo di amministrazione rappresenta uno strumento straordinario e non può diventare una soluzione strutturale. Da qui la necessità, a suo avviso, di un maggiore sostegno da parte degli enti di livello superiore.

“Credo che su questo tema debba esserci un’iniziativa che veda unite tutte le amministrazioni locali – ha affermato – perché è un problema trasversale che riguarda tutti i Comuni. Gli enti locali sono in prima linea nell’affrontare le situazioni di disagio e i nuovi bisogni sociali, ma dal punto di vista della compartecipazione ai costi vengono spesso lasciati soli”.

Cattaneo ha quindi collegato questa riflessione alla situazione di Saronno. Pur confermando il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso la variazione approvata dal consiglio comunale, ha invitato a non dare questo risultato per scontato.

“Noi oggi attestiamo il permanere degli equilibri di bilancio e lo diamo per scontato, ma non è così per altri Comuni vicini a noi. Lavoriamo perché questo equilibrio possa essere mantenuto anche nei prossimi anni, però il caso di Gorla Maggiore rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo sottovalutare”.

L’assessore ha infine evidenziato come l’aumento dei bisogni sociali rappresenti una sfida destinata a coinvolgere sempre più amministrazioni comunali, rendendo necessario un confronto con Governo, Regione e gli altri livelli istituzionali per individuare forme di sostegno economico che consentano ai Comuni di continuare a garantire i servizi senza compromettere gli equilibri dei propri bilanci.

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