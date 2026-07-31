SARONNO – Il debutto in aula del nuovo consigliere comunale di Tu@Saronno, Sergio Bietti, è arrivato nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. Per Bietti si è trattato del primo intervento in consiglio dopo la surroga di Francesca Rufini, nominata assessore anche perchè la precedente seduta, quella dedicata proprio alla surroga, il neo consigliere era assente.

Ad aprire la seduta è stato il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, che ha rivolto a Bietti il benvenuto ufficiale in aula, salutandone l’ingresso tra i banchi dell’assemblea cittadina. Nel suo primo intervento sulla Tari Bietti ha dedicato qualche parola alla sua nuova esperienza in consiglio comunale, ribadendo il sostegno alla maggioranza e al gruppo di Tua Saronno.

“Essendo questo il mio primo consiglio comunale a Saronno mi sento in dovere di ribadire il mio pieno supporto alla maggioranza consiliare e l’appartenenza al gruppo di Tu@Saronno. Questa affermazione non è una scelta presa al buio ma deriva direttamente dall’aver seguito quanto avvenuto nel primo anno di consigliatura, dall’aver ricoperto il ruolo di presidente di una commissione comunale mista e dalla convinzione che questa amministrazione e il gruppo consiliare di Tua Saronno stiano lavorando nella direzione giusta.”

Il neo consigliere ha quindi riconosciuto le difficoltà dell’amministrare una città come Saronno, sostenendo però che l’attività della giunta e della maggioranza sia improntata a un lavoro costante. “Non dobbiamo nascondere la difficoltà di amministrare una città come Saronno e tutte le problematiche che rileviamo nella quotidianità. Questa amministrazione e questa maggioranza non stanno cercando di convincere i cittadini che risolveranno i problemi con qualche slogan o con uno schiocco delle dita. Al contrario c’è dietro le quinte un lavoro impegnativo, continuativo e serio di sindaca, assessori e consiglieri per trovare soluzioni efficaci e durature. Alcuni risultati stiamo iniziando a vederli, altri sono certo che seguiranno nel proseguimento di questa consigliatura.”

In chiusura Bietti ha rivolto un ringraziamento alla sua predecessora: “Voglio infine ringraziare Francesca Rufini per il lavoro svolto come capogruppo e augurarle buon lavoro per l’incarico di assessore. Queste dichiarazioni potrebbero sembrare superflue ma credo che siano doverose, ancor più nel momento in cui osserviamo parlamentari, consiglieri regionali e comunali cambiare casacca troppo spesso senza una vera motivazione politica ma solo per fini personali”.

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