Softball

BOVISIO MASCIAGO – Doppia sconfitta, ma prestazioni convincenti, per il Saronno Softball e Baseball nella trasferta disputata nei giorni scorsi sul campo della capolista Bovisio Buffaloes, impegnata nella corsa verso la promozione in Serie A2. Le due gare del campionato di Serie B si sono rivelate equilibrate e combattute fino agli ultimi inning. In entrambe le occasioni le ragazze saronnesi sono riuscite a mettere in difficoltà la formazione di casa, salvo poi subire la rimonta delle padrone di casa.

La prima sfida si è chiusa sul punteggio di 6-5 in favore del Bovisio Buffaloes, mentre in gara due il copione si è ripetuto con le padrone di casa che si sono imposte 8-7, al termine di un’altra partita giocata punto a punto.

Nonostante il doppio stop, il Saronno ha dimostrato di poter competere anche contro la prima della classe, rendendo la vita difficile a una squadra che guida il girone B e punta al salto di categoria.

Per la formazione saronnese restano quindi buone indicazioni sul piano del gioco e del carattere, in vista dei prossimi impegni stagionali.

31072026