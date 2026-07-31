Città

SARONNO – Il dibattito sulla Tari in consiglio comunale ha visto maggioranza e opposizione convergere su un punto: il riconoscimento del lavoro svolto da Saronno Servizi nell’attività di accertamento delle utenze non censite, considerata la chiave che ha permesso di ridurre le tariffe pur a fronte di un aumento dei costi del servizio. Il confronto si è poi sviluppato sulle cause dell’incremento dei costi, sulla qualità del servizio di igiene urbana e sull’attribuzione dei meriti politici per il risultato raggiunto.

A rompere il ghiaccio il consigliere di Forza Italia Rienzo Azzi, che ha sottolineato “il buon lavoro della Saronno Servizi che dimostra di saper ampliare la base imponibile, individuare utenze non censite e recuperare somme dovute” chiedendo però maggiore trasparenza sui dati della riscossione effettiva.

Un plauso all’attività della partecipata è arrivato anche dal consigliere di maggioranza Simone Galli, che ha evidenziato come la diminuzione delle tariffe sia stata possibile “grazie al lavoro puntuale fatto da Saronno Servizi per identificare utenze che prima non erano censite, secondo il principio di equità che più utenti pagano e meno poi si paga”. Galli ha auspicato che questo lavoro possa proseguire anche negli anni futuri.

Taglio diverso e politico per il consigliere di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone: “Saronno Servizi ha fatto il suo lavoro, l’ha fatto bene come ha sempre fatto e quest’anno ha portato questo risultato. Continuate così, non mettete più mano su Saronno Servizi, lasciatela lavorare e vedrete che ci saranno i risultati”. Un riconoscimento all’operato della società, pur accompagnato dalla critica all’Amministrazione per aver cercato di attribuirsi il merito politico del risultato.

Altro fronte quello dei costi. E’ intervenuta anche Novella Ciceroni per Obiettivo Saronno, che ha espresso un giudizio favorevole sulla riduzione della Tari ma ha richiamato l’attenzione sull’aumento dei costi del servizio. “Abbiamo un considerevole aumento dei costi. Mi chiedevo se questo aumento dei costi comportasse anche un miglioramento dei servizi e quali siano le migliorie apportate con il nuovo appalto” chiedendo che l’incremento della spesa trovi riscontro in una maggiore qualità del servizio di raccolta e pulizia urbana.

Per Futuro nazionale Luca Amadio ha contestato: “Come si fa a votare a favore quando abbiamo un aumento del costo dei servizi a fronte di una città sempre meno decorosa e sempre più sporca?” sostenendo che l’incremento della spesa dovrebbe tradursi in un miglioramento visibile del decoro urbano.

A difendere invece il risultato raggiunto è stato il consigliere di maggioranza Massimiliano D’Urso (Tu@Saronno), che ha rivendicato il ruolo dell’Amministrazione: “Lo vogliamo dire chiaramente una volta per tutte? Questa amministrazione ha abbassato la Tari”. D’Urso ha ricordato che “pagando tutti, le tasse costano qualcosina di meno”, sostenendo che il recupero dell’evasione e il mantenimento dei coefficienti minimi per la maggior parte delle utenze rappresentano una scelta politica orientata a tutelare famiglie, piccole imprese e commercio di vicinato.

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