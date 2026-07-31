Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la serie di furti e tentati furti nelle abitazioni del Saronnese. Tra gli ultimi episodi segnalati dai residenti c’è quello avvenuto nei giorni scorsi a Caronno Pertusella, dove alcuni malviventi hanno cercato di introdursi in un’abitazione di via San Michele.

A raccontare quanto accaduto è la proprietaria della casa attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il tentativo di intrusione risale alla serata di domenica 26 luglio, intorno alle 22.30. Secondo il suo racconto, ad agire sarebbero state almeno due o tre persone. I malintenzionati avrebbero tagliato la rete che protegge il cancello del giardino con l’obiettivo di interrompere l’alimentazione elettrica e riuscire così ad aprirlo. Mentre uno di loro cercava di entrare nella proprietà, un complice sarebbe rimasto in strada correndo avanti e indietro per distrarre il cane di famiglia.

I proprietari si sono però accorti della presenza degli sconosciuti nel giardino e, a quel punto, i malviventi si sono dati alla fuga, probabilmente scavalcando la recinzione verso un’abitazione vicina. Nel messaggio, la residente sottolinea anche come i ladri non si siano lasciati scoraggiare dalla presenza di un cane di grossa taglia, entrando comunque nella proprietà.

L’episodio si aggiunge ad altre segnalazioni di furti e tentativi di effrazione registrate nelle ultime settimane nel territorio del Saronnese, alimentando la preoccupazione tra i residenti e rilanciando l’invito a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine movimenti o presenze sospette.

(foto; particolare di una immagine comparsa sul Facebook per testimoniare l’accaduto)

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