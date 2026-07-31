Città

SARONNO – Sulla Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago arriva Pay&Go di Trenord, il sistema che consente di consente di acquistare il biglietto in modalità contactless con carta o smartphone tramite due “tap”, uno in partenza e uno all’arrivo.

Pay&Go è già attivo sul collegamento aeroportuale fra Milano e Malpensa Aeroporto e sulla linea regionale Milano Cadorna-Como Lago. Sarà progressivamente esteso all’intera rete, per offrire a tutti i passeggeri del servizio ferroviario regionale un’esperienza di acquisto rapida e intuitiva, ampliando le soluzioni digitali offerte da Trenord per rendere il viaggio sempre più semplice. La soluzione è realizzata in collaborazione con FNMPAY, l’istituto di pagamento del Gruppo FNM che offre soluzioni dedicate al settore della mobilità.

Come funziona Pay&Go

Per acquistare il biglietto con Pay&Go bastano due “tap”. Prima di partire, il viaggiatore deve appoggiare la carta contactless – di credito, debito o prepagata dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro e American Express – o lo smartphone con tecnologia NFC sui tornelli o sui totem con POS Pay&Go presenti in stazione, contraddistinti da una grafica dedicata.

All’arrivo, il viaggiatore deve effettuare un secondo “tap” su tornelli o totem Pay&Go: in questo modo, il sistema riconosce il tragitto percorso in treno e applica la tariffa corrispondente. Il secondo “tap” è indispensabile per concludere regolarmente l’acquisto. Con Pay&Go è possibile comperare biglietti ferroviari di seconda classe, validi per spostarsi in treno e sui bus sostitutivi che fino al 13 settembre circolano fra Laveno Mombello Lago e Cocquio Trevisago, per consentire lo svolgimento di lavori infrastrutturali.

Se uno dei due “tap” viene effettuato presso tornelli o totem nelle stazioni di Malpensa Aeroporto T1 o Malpensa Aeroporto T2, il sistema emette un biglietto a tariffa aeroportuale, di corsa semplice o andata e ritorno. Durante i controlli a bordo treno, in stazione, alla salita o discesa dai bus sostitutivi, il cliente Pay&Go dovrà mostrare al personale la carta utilizzata per l’acquisto o comunicare il numero della carta digitale, in caso di pagamento tramite smartphone. Il viaggiatore potrà consultare i propri acquisti Pay&Go attraverso un portale dedicato.

Lo sviluppo di Pay&Go

Dopo l’avvio sulla Milano Cadorna-Como Lago, Pay&Go viene esteso alla Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago: tornelli e totem con POS dedicati sono disponibili nelle stazioni lungo il collegamento, per rendere più semplice e immediato l’acquisto del biglietto anche per chi viaggia da e verso il Lago Maggiore. Il pagamento contactless è già disponibile sui collegamenti tra Milano e Malpensa, per offrire ai clienti aeroportuali un’esperienza di viaggio e d’acquisto smart e comoda.

31072026