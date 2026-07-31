Saronnese

UBOLDO – A pochi giorni dall’avvio del cantiere per la nuova rotatoria all’incrocio tra via IV Novembre, via Sanzio e via Dell’Acqua, il gruppo Uboldo Civica interviene sul progetto annunciando la presentazione di un’interrogazione da discutere nel prossimo Consiglio comunale. In particolare, Uboldo Civica esprime preoccupazione per la sicurezza di pedoni e ciclisti e per la gestione del traffico in un punto considerato strategico per la viabilità del paese.

“Si tratta di un intervento che riguarda uno degli snodi più importanti di Uboldo e che, per quello che ci è dato di vedere, ci lascia molti dubbi”, si legge nella nota diffusa dal gruppo. “In particolare, ci preoccupano la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e la gestione del traffico in un punto così delicato del paese”.

Per questo motivo i consiglieri hanno presentato un’interrogazione chiedendo che venga inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti dall’Amministrazione.

Uboldo Civica sottolinea inoltre che, a proprio avviso, nella documentazione pubblicata all’Albo Pretorio nel mese di giugno rimangono “diversi aspetti poco chiari che meritano di essere approfonditi”. Da qui l’auspicio che l’Amministrazione fornisca “risposte chiare e puntuali” prima dell’avvio dei lavori, previsto nel mese di agosto.

L’intervento sulla nuova rotatoria è destinato a modificare uno dei principali punti di accesso e attraversamento del paese, motivo per cui il progetto continua ad alimentare il dibattito politico locale.

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