Comasco

BREGNANO – Tornano i disagi al Parco Cederna, dove l’Amministrazione comunale è stata costretta a chiudere nuovamente i servizi igienici dopo ripetuti episodi di danneggiamento degli scarichi. A renderlo noto è il gruppo di maggioranza Bregnano in Movimento, spiegando che nell’arco di una sola settimana gli scarichi sono stati ostruiti per tre volte con materiali che non dovrebbero mai essere gettati nei servizi igienici. Nonostante gli interventi effettuati dall’idraulico comunale, compreso quello eseguito giovedì scorso, il problema si è ripresentato anche nei giorni successivi.

L’Amministrazione precisa che i bagni non sono stati chiusi per guasti o per scarsa pulizia, ma perché gli scarichi sono stati volutamente intasati con oggetti impropri, tra cui anche pannolini per neonati, rendendo impossibile il loro utilizzo.

Un nuovo intervento di ripristino è già stato programmato per la fine della settimana, ma dal Comune arriva anche un richiamo al senso civico. Ogni manutenzione straordinaria, infatti, comporta costi che ricadono sull’intera collettività.

«Ci sono comportamenti che nessun controllo potrà mai prevenire – sottolinea l’Amministrazione –. Un bagno pubblico è un servizio che si basa sul senso di responsabilità di chi lo utilizza. Se viene meno il rispetto delle regole più semplici della convivenza, il danno ricade inevitabilmente su tutta la comunità».

Il messaggio si conclude con un appello rivolto a tutti i cittadini: «Non è una questione di età, ma di educazione e senso civico. Un paese più bello e vivibile non dipende soltanto dagli interventi del Comune, ma soprattutto dal comportamento di ciascuno di noi».

01082026