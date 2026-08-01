Calcio Serie D, la Varesina svela le prime amichevoli estive: oggi match a Rovello
1 Agosto 2026
VENEGONO SUPERIORE – Dopo il raduno dei giorni scorsi all’Intred Training Center di Cairate e l’avvio della preparazione estiva agli ordini del nuovo allenatore Daniele Angellotti, la Varesina ha ufficializzato il programma delle prime amichevoli precampionato.
Le Fenici sosterranno tre test nel corso delle prossime settimane, utili per mettere minuti nelle gambe e proseguire il lavoro in vista dell’inizio del campionato di Serie D.
Il primo appuntamento è in programma venerdì 1 agosto, quando la Varesina affronterà in trasferta la formazione Under 19 del Como, a Rovello Porro.
Il secondo impegno sarà invece venerdì 8 agosto, in casa, dove le Fenici ospiteranno gli svizzeri del Chiasso.
La terza amichevole è fissata per giovedì 13 agosto, ancora in casa, contro il Borgosesia.
Con questi primi appuntamenti prende forma il percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Le amichevoli consentiranno allo staff tecnico di verificare la condizione del gruppo e l’inserimento dei nuovi arrivati, proseguendo il lavoro iniziato nei primi giorni di preparazione nel centro sportivo di Cairate, che sarà anche la sede del ritiro estivo della formazione rossoblù.
Calcio Serie D, Varesina al lavoro a Cairate: iniziata la preparazione estiva delle Fenici
(foto Varesina)
01082026