Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Giovane, ma già con tanta esperienza alle spalle: è il profilo di Simone Bobbo, esterno di difesa classe 2006 che farà parte della prima squadra della Caronnese 2026-27.

“Un ragazzo con tanta voglia di mettersi in gioco, reduce da una stagione al top con la promozione in D conquistata insieme alla Solbiatese” dicono dal club. Ecco le sue prime parole da giocatore rossoblù.

“Ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Como fino alla Primavera, un’esperienza fondamentale per la mia crescita prima di compiere il salto tra i grandi. ​Negli anni successivi ho formato il mio carattere e la mia esperienza in Serie D indossando le maglie di Rg Ticino, Varesina e Pro Sesto in campionati duri che mi hanno insegnato a gestire la pressione e a lottare su ogni pallone. La scorsa stagione con la Solbiatese è stata poi fantastica: abbiamo centrato la promozione in Serie D, che mi ha lasciato una grande mentalità vincente”.

“Ho scelto la Caronnese perché fin dal primo momento ho percepito la serietà di questa società e la bontà del suo progetto sportivo. Un progetto che stimola enormemente la mia voglia di crescere e di mettermi alla prova. ​Il mio unico obiettivo adesso è scendere in campo e mettermi subito a completa disposizione dello staff tecnico e dei miei nuovi compagni. So bene quanto sia importante creare fin da subito un gruppo unito ed entusiasta ed io sono pronto a fare la mia parte, giorno dopo giorno, sia in allenamento che in partita. Voglio ringraziare la società per la grande fiducia che ha riposto in me. Sono pronto a dare il massimo per raggiungere insieme grandi successi e centrare lil nostro obiettivo, lottare insieme per raggiungere un traguardo così grande sarebbe fantastico”.

(foto: Simone Bobbo con Stefano Vercellotti, direttore area tecnica della Caronnese)

01082026