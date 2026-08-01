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CASTELSEPRIO – Torna anche al Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio l’appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che, domenica 2 agosto, consentirà l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.

Per l’occasione, i visitatori potranno trascorrere una giornata alla scoperta del sito Unesco, immersi tra storia, archeologia e natura, approfittando dell’accesso libero al complesso monumentale.

La giornata sarà arricchita anche da una speciale iniziativa dedicata agli appassionati di archeologia. Alle 16 sarà infatti possibile partecipare a una visita guidata ai nuovi scavi, accompagnati direttamente dagli archeologi impegnati nelle ricerche sul campo. L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino le attività di scavo, approfondire il lavoro degli esperti e scoprire gli ultimi risultati delle indagini archeologiche in corso nel sito di Castelseprio.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 2 agosto, con ingresso gratuito per tutta la giornata e la possibilità di prendere parte, nel pomeriggio, a un’esperienza esclusiva a contatto con chi sta riportando alla luce nuove testimonianze del passato.

(foto archivio)

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