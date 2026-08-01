Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata da Stefano Benini direttore dell’azienda speciale multiservizi di Gerenzano in merito agli ultimi interventi intorno al futuro della farmacia con sede in via Primo maggio.

“Sono venuto a conoscenza per caso, ancora di articoli sulla Farmacia comunale che disorientano e gettano fango sull’azienda. La Farmacia comunale di Gerenzano gode di ottima salute, l’immobile è di proprietà dell’azienda, ha un buon saldo in banca, magazzino ricco e ricco valore dell’avviamento aziendale, creato in decenni di lavoro, quantificabile da solo fino a circa un milione di euro. I servizi sono circa 100 Dpc/mese (farmaci consegnati per conto Asl), 50 screening/mese, cambio medico, esenzioni, giornate a tema ogni bimestre, visita dell’udito mensile, misurazioni varie etc, nonostante il personale sia di soli due farmacisti. Le due farmacie private, una ad orario continuato e l’altra H24, hanno decine di laureati che si avvicendano nel tempo.

Il problema della farmacia che dà utili da 20 anni, è invece l’affluenza dei clienti, in calo per la lontananza dei medici massimalisti, (fondamentali per ogni farmacia), portati nell’ambulatorio vicino alla farmacia privata Parco degli Aironi nel maggio del 2023.

Chiedo quindi a chi desidera che l’azienda comunale, sana pulita professionale, torni a fare molti utili, di essere fedele alla stessa e frequentarla come clienti/pazienti, anche perché l’utile della farmacia comunale va ai cittadini stessi di Gerenzano.

E chiedo ai politici, di maggioranza o di opposizione, di essere cauti nelle loro fuorvianti dichiarazioni, che inducono persone spesso anziane a chiederci preoccupate se stiamo fallendo, alimentandone l’allontanamento.

Naturalmente sono a disposizione per rendere edotto chi lo vorrà dei dati economici e tecnici reali, evitando le chiacchiere”.

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