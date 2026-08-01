SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 31 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulle condizioni del 19enne rimasto gravemente ferito nell’incidente di Origgio, sulle novità riguardanti la Tari, sui nuovi tentativi di furto nelle abitazioni del Saronnese e sul caldo eccezionale che ha fatto segnare temperature record in città.

Restano critiche le condizioni del 19enne coinvolto nel grave incidente avvenuto a Origgio. Il giovane è ancora ricoverato in prognosi riservata e la comunità continua a seguire con apprensione gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Arrivano buone notizie sul fronte della Tari: nonostante l’aumento dei costi del servizio, le bollette saranno più leggere grazie ai maggiori introiti derivanti dagli accertamenti di Saronno Servizi e ai controlli rafforzati sulle grandi utenze, come i supermercati.

Prosegue l’allarme per i tentati furti nelle abitazioni del territorio. L’ultimo episodio si è verificato a Caronno Pertusella, dove alcuni malintenzionati hanno cercato di introdursi in una proprietà privata passando dal giardino, senza però riuscire nel loro intento.

Il caldo continua a farsi sentire con temperature eccezionali: il display di piazza Repubblica ha segnato 42 gradi, un dato che ha attirato l’attenzione di molti cittadini e che testimonia l’intensità dell’ondata di calore di questi giorni.