I più letti di ieri: 19enne ancora in prognosi riservata, tari più bassa e caldo record
1 Agosto 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 31 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulle condizioni del 19enne rimasto gravemente ferito nell’incidente di Origgio, sulle novità riguardanti la Tari, sui nuovi tentativi di furto nelle abitazioni del Saronnese e sul caldo eccezionale che ha fatto segnare temperature record in città.
Restano critiche le condizioni del 19enne coinvolto nel grave incidente avvenuto a Origgio. Il giovane è ancora ricoverato in prognosi riservata e la comunità continua a seguire con apprensione gli aggiornamenti sul suo stato di salute.
Saronno, ancora in prognosi riservata il 19enne dopo il grave incidente a Origgio
Arrivano buone notizie sul fronte della Tari: nonostante l’aumento dei costi del servizio, le bollette saranno più leggere grazie ai maggiori introiti derivanti dagli accertamenti di Saronno Servizi e ai controlli rafforzati sulle grandi utenze, come i supermercati.
Saronno, bollette Tari più basse nonostante i costi più alti: decisivi gli accertamenti di Saronno Servizi e stretta su supermercati
Prosegue l’allarme per i tentati furti nelle abitazioni del territorio. L’ultimo episodio si è verificato a Caronno Pertusella, dove alcuni malintenzionati hanno cercato di introdursi in una proprietà privata passando dal giardino, senza però riuscire nel loro intento.
Tentato furto in via San Michele, i ladri entrano nel giardino ma vengono scoperti
Il caldo continua a farsi sentire con temperature eccezionali: il display di piazza Repubblica ha segnato 42 gradi, un dato che ha attirato l’attenzione di molti cittadini e che testimonia l’intensità dell’ondata di calore di questi giorni.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09