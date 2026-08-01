Cronaca

SARONNO – Disagi dal primo pomeriggio di oggi per i pendolari della linea Milano Cadorna-Saronno. Alle 14.20 Trenord ha comunicato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Milano Bovisa e Milano Cadorna a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno. Al momento non sono state diffuse informazioni sull’identità della persona coinvolta né sulle circostanze che hanno portato all’investimento. Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento.

La sospensione del traffico ferroviario sta provocando ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni su numerose linee. Tra quelle interessate ci sono le suburbane S3 Milano Cadorna-Saronno e S4 Milano Cadorna-Camnago Lentate. Ripercussioni anche sui collegamenti regionali da Milano Cadorna verso Varese Nord, Laveno Mombello Lago, Como Lago, Novara Nord e Canzo-Asso, oltre che sui treni Malpensa Express da e per Milano Cadorna.

Trenord invita i viaggiatori a verificare la situazione del proprio convoglio prima della partenza attraverso l’app ufficiale oppure nella sezione “Real Time – Linee e orari – Ricerca treno” del sito internet. Come detto al momento non sono stati indicati i tempi necessari per il ripristino della circolazione ferroviaria né sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta.

(foto archivio)

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