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SARONNO – Sabato 1 agosto, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e le condizioni resteranno asciutte sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno elevate, con una minima di 23°C e una massima che raggiungerà i 35°C, favorendo una sensazione di caldo intenso. I venti saranno assenti al mattino e deboli nel pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest. È inoltre prevista un’allerta per afa, legata alle alte temperature e alla persistenza dell’anticiclone, con condizioni che potranno risultare particolarmente impegnative nelle ore centrali della giornata, soprattutto per le persone più fragili e per chi svolge attività all’aperto.

La stabilità atmosferica garantirà quindi una giornata ideale per le attività esterne, pur con la necessità di prestare attenzione al caldo intenso, mantenendosi idratati ed evitando l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde. Le condizioni rimarranno generalmente invariate fino a sera, senza segnali di cambiamenti significativi del tempo.

In Lombardia il vasto campo di alta pressione continuerà a garantire condizioni prevalentemente stabili e soleggiate su pianure, aree pedemontane e Prealpi. Solo sui settori alpini, in particolare tra Orobie e Alpi Retiche, è previsto un aumento della nuvolosità con possibilità di deboli piogge tra il pomeriggio e la serata. Sul resto della regione il caldo resterà protagonista, con temperature elevate e condizioni simili a quelle previste su Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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