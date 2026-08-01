Politica

MILANO – “L’approvazione dell’emendamento a prima firma Lega rappresenta un risultato straordinario per la sanità lombarda. Grazie a questo provvedimento vengono stanziati 1,5 miliardi di euro nel triennio 2026-2028, risorse che consentiranno di rafforzare ulteriormente il sistema sanitario regionale e garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini”, lo dichiara Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e responsabile nazionale del Dipartimento Sanità del partito.

“Nel dettaglio – spiega Monti – il provvedimento incrementa il Fondo Sanitario Regionale Indistinto di 439 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai quali si aggiungono 175 milioni di euro di Fondo Sanitario Vincolato nel 2026, per un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Risorse fondamentali per sostenere gli ospedali, rafforzare la medicina territoriale, proseguire nell’abbattimento delle liste d’attesa, investire nell’innovazione tecnologica e valorizzare il personale sanitario”.

“La Lega dimostra ancora una volta di mettere la sanità al centro della propria azione politica. Mentre altri si fermano agli slogan, noi troviamo le risorse e diamo risposte concrete ai cittadini, agli operatori sanitari e ai territori. La Lombardia potrà continuare a investire in qualità, innovazione e servizi, consolidando un modello sanitario che rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Corbetta: “Parliamo di un investimento senza precedenti: 1,5 miliardi di euro destinati a rafforzare ulteriormente il sistema sanitario lombardo. È la dimostrazione che la Lega continua a considerare la sanità una priorità assoluta, lavorando insieme a Regione e Governo per garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, moderni e vicini ai loro bisogni”.

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