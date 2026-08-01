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SARONNO – Il mese di agosto sarà scandito da un ricco programma di celebrazioni al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dove la tradizionale devozione al Cuore Immacolato di Maria si intreccerà quest’anno con alcune ricorrenze particolarmente significative per la storia del santuario e della città.

Saranno infatti cinque i sabati del mese e ognuno sarà dedicato a un momento speciale della spiritualità mariana. In tutte le giornate, alle 17.30, verrà recitato il Rosario del Cuore Immacolato di Maria, mentre al termine della messa delle 18 la statua lignea della Madonna dei Miracoli sarà adornata con il Cuore d’Oro, prezioso ex voto risalente al 1910, che in passato ornava abitualmente il venerato simulacro.

Il calendario prenderà il via oggi, sabato 1 agosto, giornata in cui ricorre l’Indulgenza del Perdono di Assisi. Sabato 8 agosto si rinnoverà invece il tradizionale affidamento alla Madonna dei Miracoli, appuntamento che il santuario vive in ogni giorno 8 del mese. Sabato 15 agosto, in occasione della solennità dell’Assunzione di Maria, si celebrerà la festa patronale del santuario.

Particolarmente significativa sarà anche la celebrazione di sabato 22 agosto, festa di Maria Regina, che quest’anno coincide con il 450° anniversario dell’arrivo della peste a Saronno. La tradizione ricorda infatti che la città venne successivamente liberata dal morbo grazie all’intercessione della Madonna dei Miracoli, invocata attraverso un voto formulato dalla popolazione nel 1577.

Infine, sabato 29 agosto, il santuario accoglierà nuovamente la statua della Madonna che scioglie i nodi, in preparazione alla novena e alla festa in programma nel mese di settembre.

«Nei cinque sabati di agosto vogliamo guardare al Cuore di Maria, che è davvero un cuore d’oro e un cuore immacolato – spiega don Massimiliano Bianchi, responsabile del Santuario e Missionario della Misericordia nominato da Papa Francesco nel 2016 –. Ogni appuntamento metterà in luce un aspetto della sua presenza: il dono dell’indulgenza, la protezione della Madonna dei Miracoli, la speranza rappresentata dall’Assunzione, la compassione ricordando la peste del 1576 e, infine, l’accoglienza della Madonna che scioglie i nodi».

Oltre alle celebrazioni liturgiche, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli continua a proporre percorsi di spiritualità e pellegrinaggi rivolti a oratori, gruppi familiari, movimenti e parrocchie. Tra le iniziative disponibili figurano l’itinerario “Da storia e arte a vita e Vangelo”, il percorso “I cinque passi del Pellegrino”, dedicato ai principali segni della fede cristiana, e la “Via Acutis”, pensata in particolare per oratori e famiglie con ragazzi.

Per informazioni e prenotazioni di visite e pellegrinaggi è possibile consultare il sito del Santuario oppure contattare la segreteria all’indirizzo [email protected].

01082026