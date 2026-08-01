Città

SARONNO – L’ondata di caldo degli ultimi giorni non sta facendo sentire i propri effetti solo sulle temperature. A Saronno la centralina di Arpa Lombardia ha registrato giovedì 30 luglio una concentrazione di ozono pari a 218 microgrammi per metro cubo, oltre la soglia di informazione fissata a 180 microgrammi per metro cubo. Il dato rappresenta il valore più alto degli ultimi dieci giorni rilevati dalla stazione cittadina.

L’andamento delle rilevazioni mostra un progressivo aumento delle concentrazioni negli ultimi giorni: dai 144 microgrammi del 26 luglio si è passati a 171 il 27 luglio, 180 il 28 luglio, 192 il 29 luglio fino al picco di 218 del 30 luglio, come evidenziano i dati Arpa.

Secondo Arpa Lombardia, l’episodio è stato favorito dal forte irraggiamento solare, dalle temperature elevate e dalla stabilità atmosferica che caratterizzano questo periodo. La soglia di allarme, fissata a 240 microgrammi per metro cubo, è stata invece superata in alcune altre stazioni lombarde, mentre a Saronno è stato oltrepassato il livello di informazione.

L’ozono è un inquinante che non viene emesso direttamente, ma si forma nell’atmosfera quando gli ossidi di azoto e i composti organici volatili reagiscono con la luce solare. Per questo motivo le concentrazioni tendono a crescere durante le giornate molto calde, soleggiate e con scarsa ventilazione.

Arpa Lombardia raccomanda in particolare a bambini, anziani e persone con patologie respiratorie di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata, indicativamente tra le 12 e le 16. Se le attuali condizioni meteorologiche dovessero proseguire, i livelli di ozono potrebbero rimanere elevati anche nei prossimi giorni, mentre eventuali temporali potrebbero favorire una temporanea riduzione delle concentrazioni.

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