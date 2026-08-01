Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno relativa alla mozione protocollata dal titolo “Avvio di un percorso partecipativo nei quartieri di Saronno e istituzione, nel prossimo Documento unico di programmazione, di un fondo per il bilancio partecipativo”.

Obiettivo Saronno ha protocollato una mozione dal titolo “Avvio di un percorso partecipativo nei quartieri di Saronno e istituzione, nel prossimo Dup, di un fondo per il bilancio partecipativo”.

Per Obiettivo Saronno la partecipazione dei cittadini non è un tema accessorio, ma un valore fondativo del nostro modo di intendere la politica e l’amministrazione della città.

Ed è proprio per questo che non possiamo più aspettare: a oltre un anno dall’insediamento della Giunta Pagani, gli impegni sull’ascolto e sulla partecipazione, annunciati a più riprese nel Programma Elettorale e nelle Linee Programmatiche, restano ancora lettera morta.

Non è una nostra impressione: nel Programma Elettorale e nelle Linee Programmatiche i richiami a “partecipazione” e “ascolto” superano le 70 occorrenze. Si parla esplicitamente di “consigli di quartiere, formati da cittadini e cittadine eletti fra gli abitanti”, di “centri di socialità di quartiere”, di un metodo fondato su “un continuo confronto e ascolto delle esigenze della nostra comunità”. Parole importanti, che però a oggi non hanno trovato alcuna traduzione concreta: nessun quartiere di Saronno — Centro, Prealpi, Matteotti, Santuario, Regina Pacis/Aquilone Cassina Ferrara, Cascina Colombara — è stato incontrato direttamente dalla Giunta con la finalità specifica di raccogliere bisogni e avviare un confronto strutturato. Gli unici due momenti pubblici organizzati in un anno di mandato non hanno avuto per oggetto né per sede i singoli quartieri della città.

Con la nostra mozione chiediamo quindi alla Sindaco e alla Giunta:

– di avviare, entro sei mesi dall’approvazione della mozione, un percorso strutturato che porti la Giunta a incontrare pubblicamente tutti i quartieri di Saronno, non solo per informare ma soprattutto per ascoltare i bisogni dei residenti e favorire la nascita di gruppi di partecipazione stabili;

– di stanziare, nel prossimo Documento Unico di Programmazione (DUP), una somma congrua per un vero bilancio partecipativo, che permetta ai quartieri di proporre e vedere realizzati piccoli interventi di prossimità, con criteri trasparenti e rendicontazione pubblica.

Il bilancio partecipativo è uno strumento già collaudato con successo in numerosi Comuni italiani ed europei di dimensioni analoghe a Saronno. Non stiamo chiedendo nulla di rivoluzionario: chiediamo che gli impegni scritti e votati dalla stessa maggioranza vengano finalmente attuati, con date, risorse e responsabilità certe, superando la fase degli annunci e delle iniziative episodiche.

Continueremo a batterci perché l’ascolto dei cittadini non sia unicamente uno slogan elettorale e diventi prassi amministrativa quotidiana. Saronno e i suoi quartieri meritano di essere protagonisti delle scelte che li riguardano.

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