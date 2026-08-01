Città

SARONNO – Costi del servizio rifiuti in aumento, ma bollette Tari in calo. È questa la principale novità della Tari 2026 approvata dal consiglio comunale. Il Piano economico finanziario passa da 5.381.639 a 5.464.017 euro, con un incremento di 82.378 euro rispetto al 2025, ma le tariffe diminuiscono grazie a due fattori: l’emersione di nuove utenze attraverso gli accertamenti di Saronno Servizi e una diversa distribuzione del peso della tassa tra le attività economiche.

L’attività di controllo ha permesso di far emergere 609 nuove utenze, portando il totale da 20.921 a 21.530. Le utenze domestiche aumentano di 459, passando da 18.139 a 18.598, mentre quelle non domestiche crescono di 150, da 2.782 a 2.932. In questo modo il costo complessivo del servizio viene ripartito su un numero maggiore di contribuenti. È il concetto riassunto dall’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo con una frase pronunciata durante il consiglio comunale: “Se paghiamo tutti, paghiamo meno tutti.”

Per le famiglie la riduzione media delle tariffe è di circa l’1% in tutte le tipologie di nucleo familiare. Per imprese, artigiani e commercio di vicinato il calo arriva invece a circa il 2,5%, che supera il 4% considerando anche l’inflazione. Il risultato è stato ottenuto anche grazie a una scelta dell’amministrazione comunale: mantenere il coefficiente minimo per quasi tutte le attività produttive e aumentare dal valore minimo a quello medio quello applicato agli ipermercati, così da alleggerire il carico fiscale sulle altre categorie economiche.

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