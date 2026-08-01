Città

SARONNO – Dopo 36 anni di servizio nei Vigili del fuoco, da ieri venerdì 31 agosto il caporeparto Raffaele Salatino va in pensione. Un volto conosciuto del distaccamento di Saronno, dove ha ricoperto il ruolo di caposquadra e poi di capodistaccamento, diventando negli anni un punto di riferimento per colleghi e cittadini.

Salatino era entrato nel Corpo il 1 agosto 1990. I primi anni di servizio li ha svolti in Calabria, quindi nel comando di Vibo Valentia, prima del rientro nel Varesotto nel 1997. Dopo una prima esperienza al distaccamento di Saronno, nel 2000 è stato trasferito a Varese, dove ha proseguito il proprio percorso professionale conseguendo la qualifica di caposquadra.

Nel 2013 il ritorno a Saronno, questa volta come caposquadra e successivamente come capodistaccamento, incarico assunto dopo il pensionamento del comandante Lombardi. Nel 2023 è stato promosso caporeparto ed è rientrato a Varese come capoturno provinciale, ruolo che ha ricoperto fino alla conclusione della carriera.

Nel corso dei suoi 36 anni di servizio ha preso parte ad alcune delle principali emergenze nazionali. Tra queste l’intervento per l’emergenza Etna, le operazioni di soccorso dopo i terremoti in Umbria, all’Aquila e in Emilia-Romagna. Esperienze che hanno segnato un percorso professionale vissuto sempre in prima linea.

“Ho incontrato tanta bella gente – racconta Salatino nel salutare colleghi e amici – e porto con me bellissime esperienze vissute in questi anni”. Con il pensionamento si chiude così una lunga carriera dedicata al soccorso e alla sicurezza del territorio, che per molti anni lo ha visto protagonista anche al distaccamento dei Vigili del fuoco di Saronno.

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