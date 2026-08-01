Città

SARONNO – Favorire la regolare frequenza scolastica e l’accesso ai centri di assistenza, garantendo il pieno diritto allo studio e all’inclusione: è questo l’obiettivo con cui il comune di Saronno ha aperto le procedure per la richiesta del voucher destinato al trasporto di studenti e adulti con disabilità grave.

Il contributo economico è rivolto ai nuclei familiari residenti in città nei quali siano presenti persone con disabilità grave, certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92. Il sussidio è pensato per coprire, in modo totale o parziale, i costi sostenuti per gli spostamenti quotidiani nel tragitto compreso tra la propria abitazione e le strutture scolastiche o i centri diurni frequentati nell’anno in corso.

Dall’amministrazione fanno inoltre sapere che il servizio è attualmente oggetto di una fase di aggiornamento e adeguamento e che gli utenti mantengono la possibilità di gestire gli spostamenti in autonomia, presentando successivamente la richiesta per il rimborso chilometrico.

Per presentare la domanda, i cittadini interessati possono utilizzare i canali digitali messi a disposizione dall’ente. La procedura può essere completata direttamente online sul portale istituzione del comune oppure inviando il modulo compilato con i relativi allegati via posta elettronica all’indirizzo [email protected].

Ai fini della presentazione sono necessari le credenziali SPID, CIE o CNS per l’autenticazione, il documento d’identità del beneficiario, l’attestazione di disabilità grave, il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola o dal centro e l’eventuale documentazione relativa ai viaggi già effettuati o programmati.

L’accesso al contributo è del tutto gratuito e le istanze, da inoltrare tassativamente nei tempi previsti dall’avviso pubblico, verranno lavorate dagli uffici competenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

(foto d’archivio)

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