Softball

CARONNO PERTUSELLA – Riflettori puntati oggi sul diamante di Bariola, dove la Rheavendors Caronno ospiterà l’Italposa Forlì nel doppio confronto valido per il 16° turno del campionato di Serie A1 di softball. Le due gare prenderanno il via alle 17.

Per la formazione caronnese si tratta di una delle ultime occasioni per alimentare le residue speranze di rientrare nella corsa ai playoff, anche se l’impresa si presenta particolarmente difficile contro una delle squadre più forti del torneo. Forlì, infatti, occupa il secondo posto in classifica e con una doppia vittoria blinderebbe definitivamente la posizione alle spalle della capolista Quick Mill Bollate.

A seguire con interesse la sfida sarà anche la Mkf Saronno, reduce dalla brillante doppietta conquistata in settimana sul campo del Lacomes New Bollate. Le nerazzurre hanno prima vinto nettamente 7-0 e poi si sono imposte 1-0 al termine di una gara molto equilibrata, consolidando così il terzo posto in classifica e mettendo al sicuro la propria posizione in vista della fase finale della stagione.

Con tre turni ancora da disputare, la lotta per i primi quattro posti, che valgono l’accesso ai playoff scudetto, entra dunque nella fase decisiva.

Il programma della giornata (16° turno)

Anticipo: Lacomes New Bollate-Mkf Saronno 0-7, 0-1

Oggi ore 14: Itas Mutua Rovigo-Quick Mill Bollate

Oggi ore 17: Bertazzoni Collecchio-Thunders Castellana

Oggi ore 17: Rheavendors Caronno-Italposa Forlì

La classifica

Quick Mill Bollate 933 (28 vittorie, 2 sconfitte)

Italposa Forlì 733

Mkf Saronno 700

Mia Office Pianoro 563

Lacomes New Bollate 528

Rheavendors Caronno Pertusella 467

Thunders Castellana 438

Itas Mutua Rovigo 300

Macerata 219

Bertazzoni Collecchio 133

01082026