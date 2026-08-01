Softball A1, oggi la Rheavendors Caronno sfida Forlì: Mkf Saronno osserva da terza forza del campionato
1 Agosto 2026
CARONNO PERTUSELLA – Riflettori puntati oggi sul diamante di Bariola, dove la Rheavendors Caronno ospiterà l’Italposa Forlì nel doppio confronto valido per il 16° turno del campionato di Serie A1 di softball. Le due gare prenderanno il via alle 17.
Per la formazione caronnese si tratta di una delle ultime occasioni per alimentare le residue speranze di rientrare nella corsa ai playoff, anche se l’impresa si presenta particolarmente difficile contro una delle squadre più forti del torneo. Forlì, infatti, occupa il secondo posto in classifica e con una doppia vittoria blinderebbe definitivamente la posizione alle spalle della capolista Quick Mill Bollate.
A seguire con interesse la sfida sarà anche la Mkf Saronno, reduce dalla brillante doppietta conquistata in settimana sul campo del Lacomes New Bollate. Le nerazzurre hanno prima vinto nettamente 7-0 e poi si sono imposte 1-0 al termine di una gara molto equilibrata, consolidando così il terzo posto in classifica e mettendo al sicuro la propria posizione in vista della fase finale della stagione.
Con tre turni ancora da disputare, la lotta per i primi quattro posti, che valgono l’accesso ai playoff scudetto, entra dunque nella fase decisiva.
Il programma della giornata (16° turno)
- Anticipo: Lacomes New Bollate-Mkf Saronno 0-7, 0-1
- Oggi ore 14: Itas Mutua Rovigo-Quick Mill Bollate
- Oggi ore 17: Bertazzoni Collecchio-Thunders Castellana
- Oggi ore 17: Rheavendors Caronno-Italposa Forlì
La classifica
- Quick Mill Bollate 933 (28 vittorie, 2 sconfitte)
- Italposa Forlì 733
- Mkf Saronno 700
- Mia Office Pianoro 563
- Lacomes New Bollate 528
- Rheavendors Caronno Pertusella 467
- Thunders Castellana 438
- Itas Mutua Rovigo 300
- Macerata 219
- Bertazzoni Collecchio 133
Softball A1, la Mkf Saronno concede il bis: New Bollate battuto anche in gara due
01082026