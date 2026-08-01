Politica

MILANO – Rafforzare il monitoraggio della diffusione della Takahashia japonica, la cosiddetta “cocciniglia dai filamenti cotonosi”, e sostenere i Comuni nelle attività di cura e tutela del verde pubblico. È questo l’obiettivo dell’Ordine del Giorno al Bilancio di Regione Lombardia, approvato dal Consiglio Regionale e presentato dal consigliere regionale della Lega Riccardo Pase, vicepresidente della Commissione Ambiente.

“La Takahashia japonica non è più un fenomeno isolato, ma una presenza sempre più diffusa che interessa numerosi territori lombardi, da Milano a Monza e Brianza, fino a Varese e Como – spiega Pase – Pur non essendo classificata tra gli organismi da quarantena con obbligo di eradicazione, sta causando gravi problemi agli alberi ornamentali dei nostri centri urbani, come aceri, gelsi e olmi, con un conseguente aumento dei costi di gestione per Comuni e privati.”

“Già lo scorso maggio avevo presentato un’interrogazione sul tema – prosegue – Ora è necessario un intervento più incisivo. Con questo Ordine del Giorno chiediamo alla Giunta regionale di avviare una mappatura straordinaria del fenomeno, in collaborazione con i Comuni e il Servizio Fitosanitario, e di definire protocolli operativi condivisi per il monitoraggio e gli interventi”.

“È altrettanto importante prevedere un sostegno economico e tecnico per i Comuni, che spesso devono affrontare da soli i costi dei trattamenti fitosanitari. Proteggere il patrimonio arboreo significa preservare la qualità dell’aria, l’ambiente e il benessere dei cittadini lombardi”.

Il provvedimento impegna inoltre la Regione a promuovere campagne di informazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore, per favorire il riconoscimento tempestivo delle infestazioni e diffondere le corrette pratiche di potatura e smaltimento del materiale infestato

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