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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno per la rubrica mensile realizzata in collaborazione con ilSaronno.

Regione Lombardia ha determinato l’incremento tariffario annuale delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale (titoli integrati regionali e titoli di bacino) e del Servizio Ferroviario Regionale, rispettivamente dell’1.857% e del 3.889%.

Al netto dell’ordine del giorno n° 2005, approvato dal Consiglio Regionale nello scorso mese di gennaio, che impegnava la giunta regionale e l’assessore competente a garantire, mediante lo stanziamento di risorse regionali, il mantenimento delle precedenti tariffe dei titoli di viaggio, escludendo in modo netto qualsiasi aumento fino al 31 dicembre 2027, a tutela del diritto alla mobilità e dell’equità sociale, che evidentemente è stato smentito dai fatti, da cosa derivano quelle quantificazioni?

Da oltre dieci anni Regione Lombardia adotta un proprio metodo particolare che combina fattori esterni a valutazioni interne.

I fattori esterni sono rappresentati dalla media aritmetica tra la variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (generale senza tabacchi) e la variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall’Istat, media che per il 2025 risulta pari a 3.250%, mentre il solo indice delle famiglie di operai ed impiegati (generale senza tabacchi) risulta solamente 1.4% (fonte Assolombarda).

Al di là della scelta regionale, piuttosto curiosa, di legare la quota inflattiva di partenza anche al costo dei trasporti dell’anno precedente, producendo così, potenzialmente, un effetto domino che si autoalimenta, l’inflazione è legata essenzialmente a fattori esterni e in particolare alla debolezza geopolitica del nostro Paese in un contesto internazionale sempre più teso, confuso e imprevedibile. È qualcosa che non si può affrontare direttamente a livello locale e, anzi, nel 2027 dovremo aspettarci l’effetto delle operazioni militari del governo statunitense nella zona del Golfo Persico, iniziate durante la scorsa primavera e gravemente dannose per l’intera economia del mondo occidentale.

Come procede poi il calcolo? Il valore di partenza è moltiplicato per 0.5 più una serie di quattro fattori che possono essere penalizzanti (-0.125 ove applicati), premianti (+0.250 ove applicati) o neutri (+0.000 ove non applicate né penalità né premialità), distinguendo tra solo treno e intero Tpl. E qui si riscontrano alcune curiosità che sembrano davvero un po’ strane.

L’aspetto più evidente è che la premialità è impostata pari al doppio della penalità; qualora quindi due fattori risultassero negativi e due positivi, verrebbe comunque applicata una premialità (complessivamente +0.250), palese squilibrio verso l’alto.

Poi, nel caso dell’indicatore 1 (puntualità), per il Tpl generale il valore di riferimento (sotto al quale si applica -0.125) era 96.63% e quello obiettivo (sopra al quale si applica +0.250) era 97.50%; il valore rilevato risulta 95.98% e quindi si applica la penalità. Invece, per il Servizio Ferroviario il valore di riferimento era solamente 81.00% e quello obiettivo solamente 85.80%; il valore rilevato risulta 82.61%, ben inferiore rispetto al resto del Tpl, e ciononostante si evita la penalità, ottenendo +0.000.

Nel caso dell’indicatore 2 (frequenza), per il Tpl generale il valore di riferimento (sotto al quale si applica -0.125) era 7.40 e quello obiettivo (sopra al quale si applica +0.250) era 7.60; il valore rilevato risulta 7.59 e quindi si applica +0.000. Invece, per il Servizio Ferroviario il valore di riferimento era nuovamente inferiore, 7.30 e quello obiettivo 7.40; il valore rilevato risulta 7.46, inferiore rispetto al resto del TPL, e ciononostante si applica la premialità.

Nel caso dell’indicatore 3 (regolarità), per il Tpl generale il valore di riferimento (sotto al quale si applica -0.125) era 98.72% e quello obiettivo (sopra al quale si applica +0.250) era 99.10%; il valore rilevato risulta 99.09% e quindi si applica +0.000. Invece, per il Servizio Ferroviario il valore di riferimento era ancora inferiore, 98.00% e quello obiettivo solamente 98.03%; il valore rilevato risulta 98.17%, inferiore rispetto al resto del Tpl, e ciononostante si applica la premialità, grazie anche alla Customer Satisfaction 7.43 > 7.20 (mentre per il resto del Tpl risultava 7.51 > 7.50).

Nel caso dell’indicatore 4 (coincidenza), per il Tpl generale il valore di riferimento (sotto al quale si applica -0.125) era 7.34 e quello obiettivo (sopra al quale si applica +0.250) era 7.40; il valore rilevato risulta 7.56 e quindi si applica la premialità. Invece, per il Servizio Ferroviario il valore di riferimento era ancora inferiore, 7.22 e quello obiettivo 7.29; il valore rilevato risulta 7.45, e si applica la premialità.

Infine, è la natura stessa degli indicatori 2 e 4 a suscitare forti dubbi di credibilità; infatti tali indicatori, invece che attraverso parametri oggettivi e misurabili, sono determinati esclusivamente da una indagine di Customer Satisfaction effettuata dalla società Predicta S.r.l. tra il 27 ottobre e il 21 novembre 2025, senza però che si sappia bene dove sia stata effettuata, a bordo di quali servizi e considerando quale profilo di utente. Inoltre, frequenza e coincidenza dei mezzi sono aspetti che rientrano nella competenza del pianificatore pubblico, e non dell’appaltatore che, come ben noto a chi segue con attenzione questo settore, deve limitarsi a effettuare i servizi programmati e a farli arrivare in orario, facendoci viaggiare in condizioni adeguate; eppure sono utilizzate per stabilire premialità riferite ai soggetti appaltatori.

Mettendo tutto insieme, per il Tpl generale si hanno una penalità e una premialità, totale +0.125, che sommato a 0.5 dà +0.625, che moltiplicato per +3.250% dà +2.032%, a cui si sottrae la deflazione del 2024 che era stata accantonata (-0.175%) ottenendo infine +1.857%.

Per il servizio ferroviario, invece, si hanno tre premialità, totale +0.750, che sommato a 0.5 dà +1.250, che moltiplicato per +3.250% dà +4.064%, a cui si sottrae la deflazione del 2024 che era stata accantonata (-0.175%) ottenendo infine +3.889%, superiore addirittura al valore iniziale, visti la qualità elevata risultante e l’apprezzamento del Servizio Ferroviario Regionale registrato da parte dell’utenza.

La medesima deliberazione di giunta regionale fissa anche i valori di riferimento e i valori obiettivi per l’adeguamento tariffario 2027: eccetto che per l’obiettivo di puntualità per il servizio ferroviario, fatto corrispondere a quello contrattuale per il 2026, le soglie non si basano su obiettivi sfidanti bensì esclusivamente sul confronto con i tre anni precedenti. Pertanto, per risultare “bravi” non c’è nessun riferimento esterno ma è sufficiente non aver fatto eccessivamente peggio di sé stessi negli anni passati; e anche l’obiettivo di puntualità del Contratto di Servizio Ferroviario è costruito in modo simile.

Chiaramente, come tutti gli anni, Regione Lombardia destina al contenimento dell’inflazione la cifra di 0.00€; l’incremento di 3.889% si applica direttamente a tutti i titoli di viaggio solamente ferroviari e alla componente treno degli abbonamenti mensili Trenocittà; l’incremento di 1.857% si applica direttamente a tutti i titoli di viaggio integrati di competenza regionale (Ivol e Ivop); l’incremento di 1.857% deve essere utilizzato da parte degli Enti Locali per gli aumenti tariffari dei servizi di rispettiva competenza, integrati o meno che siano, eccetto che per Agenzia di Brescia, Agenzia di Bergamo, Agenzia di Sondrio, Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi, d’Iseo, Endine e Moro, che utilizzano un proprio algoritmo di determinazione degli aumenti.

Ma quindi, in conclusione, che cosa possiamo fare per limitare l’impatto delle scelte di Regione Lombardia sulla nostra gestione familiare? Beh, fino a quando dall’alto non saranno radicalmente rivisti criteri e strategie, ben poco, ma ecco alcuni auspici e accorgimenti:

Riflettere, a un livello più alto, su come favorire la stabilità globale e la solidità geopolitica del nostro Paese, contenendo l’inflazione a monte in ogni settore ma soprattutto in quelli, come i trasporti, oggi pesantemente condizionati dal prezzo del petrolio;

Poiché l’algoritmo di Regione Lombardia fa crescere il prezzo dei titoli di viaggio ferroviari ben più di quelli integrati, questi ultimi tendono via via a diventare più vantaggiosi e in qualche caso potrebbero risultare un’alternativa interessante, soggetta ad aumenti sistematicamente inferiori in proporzione;

Se mai capitasse a qualche nostro lettore di essere intervistato dalla fantomatica Customer Satisfaction, non attribuire mai voti più alti di 6 al fine di far figurare una minor soddisfazione dell’utenza, che ci concreta in aumenti tariffari inferiori.

Infine, a Saronno, il Comune conserva la facoltà di stabilire liberamente per il servizio automobilistico urbano prezzi inferiori a quelli stabiliti da Regione e applicati da Agenzia (+1.857%), contribuendo in modo corrispondente dal proprio bilancio. Il nostro auspicio, finora inattuato, rimane quello di un sistema tariffario locale che, invece di disperdere il danaro pubblico su tutto il prezziario senza una particolare strategia, lo concentri su titoli dedicati a fasce ISEE, giovani e anziani (valore sociale); sui carnet 10 viaggi e sui titoli di maggior durata (valore strategico per favorire una transizione modale consistente).

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