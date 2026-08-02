Groane

COGLIATE – CERIANO LAGHETTO – Nuove opportunità d’incoraggiamento economico per gli studenti universitari dell’area locale: riaprono i termini per accedere al progetto “Diventerò“, l’iniziativa promossa da Fondazione Bracco in collaborazione con Bracco Imaging SpA, ideata per valorizzare e sostenere gli sforzi accademici dei giovani talenti del territorio.

Il programma mette sul piatto undici borse di studio destinate agli studenti iscritti all’università che risiedono in uno dei sei comuni coinvolti: Cogliate, Ceriano Laghetto, Limbiate, Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Solaro. Per potersi candidare occorre avere un’età inferiore ai 30 anni e un indicatore Isee non superiore alla soglia dei 50mila euro. Gli importi erogati ai vincitori varieranno da un minimo di 3.000 euro fino a un massimo di 4.000 euro ciascuno.

La finestra per inoltrare la propria richiesta di partecipazione si chiuderà il 15 ottobre 2026. Le procedure di iscrizione e la compilazione delle domande dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica; per consultare il bando integrale e conoscere tutti i dettagli sui requisiti richiesti è sufficiente collegarsi ai portali web ufficiali dei rispettivi comuni aderenti.

(foto d’archivio)

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