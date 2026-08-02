Calcio

ROVELLO PORRO – È iniziata con una sconfitta di misura la serie di amichevoli precampionato della Varesina. Le Fenici, al debutto stagionale sotto la guida del nuovo allenatore Daniele Angellotti, sono state battute 1-0 dalla Primavera del Como nella sfida disputata ieri mattina al centro sportivo di Rovello Porro, sede delle gare interne dei lariani.

La formazione rossoblù ha comunque offerto indicazioni positive, soprattutto nella ripresa, quando ha creato diverse occasioni per riequilibrare il risultato senza però riuscire a trovare la via della rete. A decidere l’incontro è stato un calcio di rigore trasformato dalla squadra comasca. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, la Varesina ha progressivamente preso campo, mostrando una buona organizzazione e costruendo numerose opportunità da gol nella seconda frazione di gioco, senza però concretizzare le occasioni create.

Per mister Angellotti, arrivato in estate sulla panchina delle Fenici, il test rappresentava soprattutto un primo banco di prova per valutare la condizione del gruppo dopo i primi giorni di lavoro all’Intred Training Center di Cairate, sede della preparazione estiva. Al di là del risultato, le indicazioni emerse dal campo sono apparse incoraggianti, con la squadra capace di tenere testa a un avversario di qualità e di chiudere la gara all’attacco alla ricerca del pareggio.

La Varesina proseguirà ora il proprio percorso di avvicinamento al campionato di Serie D con le prossime amichevoli già in calendario, continuando il lavoro atletico e tattico in vista dell’inizio della nuova stagione.

(foto Varesina)

02082026