Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese di mister Tomasoni (Eccellenza) potrà fare affidamento su un giovane portiere che già nella scorsa stagione ha dimostrato il proprio valore. Nicolò Colombo andrà a formare il team degli estremi difensori a disposizione del tecnico rossoblù e non vede l’ora di giocarsi le sue carte.

Ecco le sue prime dichiarazioni da giocatore della Caronnese anche per la stagione 2026-27.

“La spinta a rimanere un altro anno con la Caronnese è stato per il forte legame che si è creato con la società, oltre all’ambiente che stimola continuamente a dare il massimo per raggiungere insieme obiettivi sempre più grandi, inoltre sento di dover ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di esordire e questo è il motivo per cui vorrei ripagare la maglia sul campo ogni giorno”.

“Penso che la mia passata esperienza all’interno del gruppo possa essere solo che d’aiuto per i nuovi volti, sono sicuro che riusciremo a creare un gruppo fantastico così da riuscire a raggiungere i nostri obiettivi tutti insieme”.

“Il mio obiettivo per la prossima stagione è sicuramente quello di migliorare personalmente, essendo giovane ho ancora molto da imparare dai ragazzi più esperti e rimane fermamente l’obiettivo finale di gruppo, quello di raggiungere la promozione che ci è sfuggita negli ultimi anni”.

02082026