Calcio

SOLARO – Prosegue la campagna di rafforzamento dell’Universal Solaro in vista del prossimo campionato di Promozione. Dopo una stagione in costante crescita, culminata con la conquista della finale playoff, la società del presidente Mauro Lattuada continua a costruire una rosa competitiva annunciando l’arrivo di due nuovi centrocampisti.

Vestiranno infatti la maglia giallorossa Omar Messaoudi ed Edoardo Urigna, due profili differenti per età ed esperienza ma accomunati dalla volontà di dare il proprio contributo alla squadra.

Messaoudi, centrocampista offensivo classe 1998, conosce già l’ambiente dell’Universal Solaro. Per lui si tratta infatti di un ritorno, dopo le positive esperienze maturate nelle ultime stagioni con le maglie di Rhodense e Baranzatese, società nelle quali si è messo in evidenza per qualità tecniche e capacità di incidere nella fase offensiva.

Accanto a lui arriva anche il giovane Edoardo Urigna, classe 2007, centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Club Milano, considerato un prospetto interessante sul quale la società punta per il futuro.

Con questi due innesti l’Universal Solaro prosegue il lavoro di allestimento della rosa che affronterà il campionato 2026-2027, con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione, quando i giallorossi sono riusciti a inserirsi tra le protagoniste del girone fino a conquistare l’accesso alla finale dei playoff.

La società ha salutato i due nuovi acquisti con un breve messaggio pubblicato sui propri canali social: «Altri due nuovi innesti per la nostra prima squadra! Diamo il benvenuto a Omar Messaoudi e a Edoardo Urigna. Ben arrivati ragazzi!».

02082026