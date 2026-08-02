Politica

MILANO – “Questa mattina ho visitato il carcere del Bassone di Como, uno degli istituti più sovraffollati della Lombardia: 415 detenuti a fronte di una capienza di 225 posti. Qui è presente una sezione femminile tra le più numerose – 51 donne, per fortuna nessun bambino o bambina – ed è l’unica sezione presente in Regione Lombardia per detenuti che stanno affrontando percorsi di transizione. Un sovraffollamento evidente e una situazione aggravata dalla carenza di personale di polizia penitenziaria, educatori, mediatori e operatori sanitari, che rende ancora più difficili le condizioni di vita e di lavoro all’interno della struttura. Il caldo ovviamente non fa che peggiorare le condizioni generali”, Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, al termine della visita al carcere del Bassone a Como.

“Il Bassone rappresenta una realtà purtroppo comune a molte carceri italiane, dove tensioni e carenza di risorse compromettono sicurezza e percorsi di reinserimento. Il Partito democratico con la campagna ‘Bisogna aver visto’ e la visita periodica dei suoi parlamentari nelle carceri italiane vuole riportare il tema al centro dell’attenzione del Governo e chiede investimenti, assunzioni, misure alternative alla detenzione e un impegno concreto in primo luogo del Ministro Nordio per affrontare l’emergenza carceraria. Il carcere non può continuare a essere terreno di propaganda: è un luogo in cui lo Stato deve garantire insieme sicurezza, dignità e rispetto dei principi costituzionali”, conclude.

(foto archivio)

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