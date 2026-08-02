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CASTIGLIONE OLONA – Nessuna soppressione del servizio di accompagnamento per anziani e persone con disabilità. Il Comune di Castiglione Olona interviene per fare chiarezza dopo la diffusione sui social di informazioni ritenute «false e infondate», precisando che il servizio di navetta comunale continuerà a essere garantito.

L’Amministrazione spiega che l’unica modifica riguarda il mese di agosto, durante il quale il servizio ordinario sarà temporaneamente sospeso. La sospensione è limitata al solo periodo estivo e non rappresenta la chiusura definitiva del servizio.

Il Comune precisa inoltre che, per tutto il mese di agosto, la navetta resterà comunque attiva per comprovate situazioni di urgenza, così da assicurare assistenza nei casi di effettiva necessità.

Le corse ordinarie riprenderanno regolarmente a partire dal mese di settembre, tornando alla normale programmazione.

Per eventuali richieste o informazioni è possibile contattare il servizio al numero di cellulare 3457456696.

L’Amministrazione comunale invita infine i cittadini a verificare sempre le notizie attraverso i propri canali ufficiali, evitando di dare credito a informazioni non confermate che potrebbero generare inutili preoccupazioni e allarmismi, soprattutto su un servizio particolarmente importante per le persone più fragili della comunità.

02082026