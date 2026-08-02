Saronnese

UBOLDO – Il nuovo asfalto fonoassorbente è già visibile lungo un tratto di via IV Novembre, dove il cantiere è entrato nella fase conclusiva. L’intervento, dal valore di circa 500 mila euro, è stato realizzato per ridurre il rumore del traffico su una delle principali arterie del paese e risponde alle prescrizioni della Regione Lombardia per le strade caratterizzate da un intenso flusso di veicoli.

Il nuovo manto stradale è previsto dalla normativa regionale sulle arterie percorse ogni anno da oltre tre milioni di veicoli. La sua particolare composizione permette di limitare il rumore generato dal passaggio delle auto, con l’obiettivo di migliorare il comfort acustico per i residenti.

L’opera ha un costo complessivo di circa 500 mila euro, sostenuto dal Comune anche grazie a contributi statali. Al termine dei lavori sarà avviata una nuova campagna di rilevazioni acustiche: strumenti di monitoraggio misureranno il livello di rumore prodotto dal traffico per verificare l’efficacia del nuovo asfalto. Il cantiere è ormai nelle battute finali e la conclusione è prevista nei prossimi giorni.

Durante le lavorazioni non sono mancate le proteste di alcuni residenti, che hanno segnalato i disagi causati soprattutto dai lavori notturni. La scelta di operare in quella fascia oraria è stata adottata per limitare le ripercussioni sul traffico lungo una delle strade più trafficate di Uboldo.

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