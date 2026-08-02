Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Violenta aggressione all’alba di oggi nella zona commerciale di via Peloritana, dove si trovano tra l’altro il ristorante McDonald’s e il bowling. L’allarme è scattato intorno alle 5.10, quando due giovani, di 18 e 20 anni, sono rimasti feriti durante un’aggressione con arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Viola, un’automedica e i carabinieri della Compagnia di Rho, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale poco prima delle 6: uno in codice verde e l’altro in codice giallo. Secondo le prime informazioni, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause dell’aggressione e l’eventuale coinvolgimento di altre persone. Gli accertamenti dei militari sono tuttora in corso.

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(foto archivio)

02082026