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GARBAGNATE MILANESE – La comunità di Garbagnate Milanese si prepara a dare l’ultimo saluto a don Germano Celora, storico sacerdote scomparso all’età di 93 anni. Per il giorno dei funerali il sindaco Daniele Davide Barletta ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino, definendo don Germano «uno dei personaggi di riferimento della città».

In un messaggio diffuso sui canali istituzionali, il primo cittadino ha espresso il proprio cordoglio ricordando il sacerdote con parole di grande affetto. «Sono profondamente addolorato dalla scomparsa di don Germano. Gli ho voluto bene, e come me tutti i garbagnatesi che abbiano avuto il piacere di conoscerlo», ha scritto Barletta.

Il sindaco ha poi tracciato un ritratto umano del religioso, ricordandone il carattere schietto, il carisma, la profonda fede e l’ironia che lo hanno accompagnato per tutta la vita. «Con la sua inseparabile Vespa arrivava dappertutto, sempre pronto a regalare conforto e battute», ha sottolineato, rievocando anche alcuni episodi personali. «Sorrido se ripenso a quando mi chiamava all’altare per fare un discorso durante la Messa. Tanto era accogliente, tanto era pronto a bacchettarmi se qualcosa non gli andava a genio. Non le mandava a dire, ed anche questa è una bella dote».

Il rosario verrà recitato oggi e lunedì, sempre alle 20.30 in santuario. I funerali saranno celebrati martedì alle 10 nella Basilica.

«Mi stringo ai tantissimi che gli hanno voluto bene – conclude il sindaco – La città ha perso davvero uno dei suoi personaggi di riferimento». Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie, in segno di riconoscenza verso un sacerdote che ha lasciato un segno profondo nella vita della comunità garbagnatese.

02082026